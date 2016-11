Sport1+ 01:15 bis 03:00 Wintersport Eishockey - Deutschland Cup Schweiz - Slowakei Merken Bühne frei für den Deutschland Cup, der vom 4. bis zum 6. November zum zweiten Mal im Curt-Frenzel Stadion in Augsburg stattfindet. Das traditionsreiche Nationenturnier steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen, denn für das gastgebende DEB-Team sind die Duelle ein echter Härtetest auf dem Weg zur Heim-WM 2017, die SPORT1 ebenfalls umfangreich im Free-TV übertragen wird. Im Vorjahr feierte Marco Sturm einen gelungenen Einstand als Bundestrainer und holte mit seinen Schützlingen zum insgesamt siebten Mal den Turniersieg. Wie 2015 treffen die deutschen Kufencracks auch diesmal wieder auf die Schweiz und die Slowakei. Zudem ist eine kanadische Auswahl mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 207 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 162 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 127 Min.