Magazin Himmel und Erde Magazin zu Religion und Kirche Im Krematorium Baumschulenweg / Kuchen für afghanische Nachbarn / Friedhofsgärtner in zweiter Generation / Ein Straßenkreuz für Jacob / Hachschara - Ausbildungsstätten für junge Juden / Arabischkurs für Flüchtlingshelfer Im Krematorium Baumschulenweg: Viele Besucher kommen ins Krematorium am Baumschulenweg in Berlin-Treptow, nicht nur Trauergäste, sondern auch Architektur-Interessierte. Das 1999 eröffnete Gebäude gehört zu den international renommierten Arbeiten der Architekten Charlotte Frank und Axel Schultes. Der Bau beeindruckt nicht nur durch seine konsequente Architektur, sondern auch durch seine Technik. Bei Eröffnung hatte das Krematorium die modernste Einäscherungsanlage in Europa. Über 600 Plätze hat das Kühllager. Von dort werden die Särge per Roboter zur Einäscherung gefahren. Mit dem Technischen Leiter hinter den Kulissen des Krematoriums. Ein Kuchen für die afghanischen Nachbarn: Anke von Kowalski wohnt in Büddenstedt bei Helmstedt. Obwohl sie nicht in Berlin oder Brandenburg lebt, guckt sie ab und zu rbb. Neulich hat sie der Redaktion eine Email geschrieben: darüber, wie sie eine afghanische Familie kennengelernt hat. Und dass alles mit einem Kuchen anfing. Zu Besuch bei einer engagierten Dame. Friedhofsgärtner in zweiter Generation: Lutz Rademachers Reich umfasst über 20 Hektar. Sein Reich ist ein Friedhof: der Heidefriedhof in Berlin-Mariendorf. Seit 1964 pflegen die Rademachers hier Gräber, 1.300 Ruhestätten zur Zeit. Ein Kraftakt für Rademacher und seine Mitarbeiter. Und er weiß: Auch Grabpflege ist heute nicht mehr das, was sie mal war. Ein Straßenkreuz für Jacob: Ein Kreuz, ein Foto, Kerzen an der Straße. Was steckt dahinter? Wer war der Mensch? Und wer hat die frischen Blumen dorthin gestellt? Ende September 2011 nimmt ein Pkw dem Rad fahrenden Jacob die Vorfahrt. Der junge Mann stürzt mit dem Kopf voran auf den Asphalt, einen Tag später ist er tot. Zurück bleiben seine Schwester und die Eltern Astrid und Michael Burkhardt. Die Familie hat ihre eigene Form der Trauer und Erinnerung entwickelt. Sie bringt immer wieder neue Kerzen zur Unfallstelle. Dort gehen auch Jacobs Freunde hin. Ein Ort, um an ihn zu denken. Hachschara - Ausbildungsstätten für junge Juden: Berlin-Niederschönhausen. Vorbereitungen für die feierliche Benennung eines bisher namenlosen Platzes an der Buchholzer Straße. Hier direkt gegenüber standen in den 30er Jahren Lehrwerkstätten für junge Juden, ein sogenanntes Hachschara-Lager. Der jüdische Flaschenfabrikant Paul Latte hatte sein Grundstück dafür zur Verfügung gestellt und rettete damit Hunderten das Leben. Nun wird der Platz nach Ehepaar Latte benannt. Und das ist Gudrun Schottmann und Christof Kurz zu verdanken. Arabischkurs für Flüchtlingshelfer: Jeden Donnerstag kommt der Ägypter Abdel Hamid Abdalla ins Köpenicker Rathaus, um mit ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern Arabisch zu büffeln. Der Kurs der Volkshochschule ist für die Helfer gratis und soll ihnen den Zugang zu den Menschen aus dem arabischen Raum erleichtern.