RBB 22:00 bis 22:40 Magazin rbb Sportplatz Aktuelles vom Sport in Berlin und Brandenburg D 2016 2016-11-06 04:50 Merken Zu Gast: U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz: Was für ein Start in die Amtszeit: vier Spiele, vier Siege mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Kommende Woche spielt Stefan Kuntz mit seinen Jungs an der "Alten Försterei" gegen die Türkei. Wir sprechen mit unserem Studiogast über die großen Fußstapfen von Horst Hrubesch, seine zwei Berliner Spieler und seinen Werdegang als Trainer. Hertha BSC: Nach dem Spiel gegen Mönchengladbach: Freitagabend, Flutlicht und ein starker Gegner: Hertha BSC will nach der Niederlage in Hoffenheim zurück in die Erfolgsspur. Dass es bisher in dieser Saison so gut für die Berliner läuft, ist auch das Verdienst der U21-Auswahlspieler Mitchell Weiser und Niklas Stark. Gegen die Gladbacher "Fohlen" stehen sie unter besonderer Beobachtung. Union Berlin: Wohin führt der Weg? Bitteres Pokal-Aus in Dortmund, unnötige Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf und jetzt geht es auf den Betzenberg. Die "Eisernen" stehen vor einer großen Herausforderung: Beim 1. FC Kaiserslautern, dem Ex-Klub von Stefan Kuntz, sollen drei Punkte her, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Regionalliga Nordost: Mission "Dranbleiben": Die Berliner und Brandenburger Clubs haben sich hinter Carl Zeiss Jena an der Tabellenspitze festgesetzt. Jetzt gilt es, den Abstand auf den Tabellenführer zu verringern. Wir berichten vom Spiel des Viertplatzierten Hertha II gegen den Dritten Energie Cottbus und von der Partie SV Babelsberg 03 gegen den BFC Dynamo. Derby-Zeit in der Volleyball-Bundesliga: Der Trainer der Damen des Köpenicker SC ist ein alter Bekannter in der Berliner Volleyballszene: Manuel Rieke ist ehemaliger Zuspieler der BR Volleys und Ex-Mannschaftskapitän der Netzhoppers KW-Bestensee. Jetzt ist er vom Spielfeld auf die Trainerbank gewechselt und trifft mit seinem Team auf die Nachbarinnen aus Potsdam. Beide Mannschaften sind mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessy Wellmer Gäste: Gäste: Stefan Kuntz (U-21-Nationaltrainer) Originaltitel: rbb Sportplatz