Wie Geld gefälscht wurde

Ertappten Falschmünzern wurde im Mittelalter "nur" die Hand abgehackt - wenn sie Glück hatten. Die Herrschenden hatten nichts zu befürchten, wenn sie mit einer "Geldverschlechterung" mal wieder einen Krieg finanzierten. Theodor erzählt, wie Geld gefälscht wurde: zwangsweise von Häftlingen im KZ Sachsenhausen, von Hobbybastlern in der DDR, von Profis in Westberlin. Moderator Gerald Meyer ist unterwegs in der Polizeihistorischen Sammlung Berlin.