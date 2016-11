RBB 16:00 bis 17:00 Märchenfilm Hänsel und Gretel D 2012 Nach dem Märchen von den Gebrüdern Grimm HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Wir müssen die Kinder loswerden!" Die Stiefmutter von Hänsel und Gretel weiß sich nicht anders zu helfen, um die Familie satt zu bekommen. Schweren Herzens stimmt der Vater zu und lässt Hänsel und Gretel im Wald zurück. Einsam und verlassen verirren sich die Geschwister. Als Hunger und Müdigkeit fast unerträglich werden, entdecken sie mitten im Wald ein verlockendes Häuschen: aus Lebkuchen, Schokolade und Marzipan. "Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?" So faszinierend wie das Knusperhäuschen ist auch seine Bewohnerin: Die Hexe lädt die Kinder freundlich ein, dennoch ist sie den beiden nicht geheuer ... Der Vater bereut bald, seine geliebten Kinder ausgesetzt zu haben. Gegen den Willen der Stiefmutter macht er sich auf die Suche nach ihnen. Hänsel und Gretel sind der Hexe in die Falle gegangen. Diese offenbart ihr wahres Gesicht, sperrt Hänsel zum Mästen ins Verlies und belegt Gretel mit einem schrecklichen Fluch. Trotzdem versucht Gretel alles, um ihren Bruder zu retten. Der Vater kann die Kinder nicht finden, trifft aber auf die Waldfee Marie, die ein Geheimnis aus längst vergangener Zeit mit der Hexe zu verbinden scheint. Der verzweifelte Vater und die wunderschöne Marie finden Gefallen aneinander. Hat Gretel den Mut, die Hexe zu besiegen? Findet der Vater mit Hilfe von Marie seine Kinder wieder und werden sie ihm verzeihen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Kling (Hexe / Waldfee) Friedrich Heine (Hänsel) Mila Böhning (Gretel) Elisabeth Brück (Stiefmutter) Johann von Bülow (Vater) Devid Striesow (Händler Dagobert) Originaltitel: Hänsel und Gretel Regie: Uwe Janson Drehbuch: David Ungureit Kamera: Christopher Rowe Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni