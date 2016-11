RBB 14:00 bis 16:00 Fußball Fußball, Regionalliga Nordost live Hertha BSC II - FC Energie Cottbus und SV Babelsberg 03 - BFC Dynamo 2016 Live HDTV Live TV Merken Im Mai 2013 spielte der FC Energie noch gegen die Profis von Hertha BSC: Die damaligen Zweitligisten trennten sich 1:1. Mittlerweile sind die Lausitzer in der Regionalliga gestrandet und bekommen es dort nur noch mit der Reservemannschaft der Hertha zu tun. Ob der FC Energie seinen Ausflug in die Hauptstadt mit einem dreifachen Punktgewinn krönen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dietmar Teige