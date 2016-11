RBB 06:30 bis 07:20 Dokumentation Verrückt nach Meer Die weiße Lady kommt nach Hause D 2012 Live TV Merken Das frisch gebackene Ehepaar Mareen und Christian muss vorzeitig abreisen und zwischen den Praktikantinnen Lisa und Gesa kommt es in der Küche zum Showdown. Auf Reiseleiter Arno wartet in Lissabon eine große Überraschung und Schlagerstar Bernhard Brink gibt auf der Bühne noch einmal alles - ein mitreißender Abschied für Crew und Passagiere, bevor das Kreuzfahrtschiff nach 67 Tagen in den Hamburger Hafen einläuft. Nicht nur Kapitän Hansen sagt seiner "Weißen Lady" auf Wiedersehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer