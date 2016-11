TLC 04:20 bis 05:05 Krimiserie True Nightmares Ausgehungert USA 2015 Merken Menschen sind seit jeher vom Wunsch besessen, für immer jung, schlank und gesund zu bleiben. Wenn jemand behauptet, ein Mittel dafür zu besitzen, wird er zahlreiche Anhänger finden. So auch im Jahr 1911, in Olalla, Washington, als Claire und Dora Williamson, steinreiche Erbinnen und Gesundheitsfanatikerinnen, in Wilderness Heights einchecken. In diesem Kurzentrum für Wohlhabende unterzieht sich eine internationale Klientel den Heilbehandlungen von Dr. Linda Hazzard. Das von ihr proklamierte Wundermittel beinhaltet Fasten, Entgiftung und Massagen. Doch was die Schwester dann erleben, hätten sie sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorstellen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Levi Ashlyn (Claire Williamson) Christopher Ashman (Robert Churchill) Amber Marie Bollinger (Sara) Louise Bond (Dora Williamson) Andrew Bongiorno (Herb Baumeister) Jason Caceres (Boy in Crowd) Christian T. Chan (Kametaro) Originaltitel: True Nightmares Musik: Daniel Rojas