TLC 02:55 bis 03:40 Krimiserie True Nightmares Wahnhafte Liebe USA 2015 Merken Anfang des 20. Jahrhunderts lebt Belle Gunness auf einer Farm in Indiana. Die Witwe fühlt sich einsam und wünscht sich einen Partner an ihrer Seite. Schweinehirte Ray, der heimlich in sie verliebt ist, möchte diesen Platz einnehmen, doch Belle gibt Annoncen auf, um einen adäquaten Mann zu finden. Es kommen viele Interessenten auf den Hof, die alle nach kurzem verschwinden. Als Ray Belle seine Liebe gesteht und abgewiesen wird, geschieht ein Unglück: Der Hof brennt ab, und die sterblichen Überreste der Witwe werden in den Trümmern gefunden. Erst kurz vor seinem Tod im Gefängnis gesteht Ray die Wahrheit - eine Geschichte, die so haarsträubend wie unglaublich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip V. Bruenn (Angelo Hays) Brad Potts (Sheriff Smutzer) Christopher Ashman (Robert Churchill) Andrew Bongiorno (Herb Baumeister) Paris Bravo (Marie Baumeister) Mike Burnell (Bernard) Jesse Bush (Asley) Originaltitel: True Nightmares Musik: Jack Gravina, Daniel Rojas

