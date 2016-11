TLC 00:45 bis 01:25 Krimiserie True Nightmares Der Sargträger USA 2015 Merken Ed Gein wuchs in Plainfield, einer Kleinstadt in Wisconsin auf und stand seiner gottesfürchtigen Mutter Augusta immer besonders nah. Doch was passiert mit einem schüchternen Jungen vom Land, wenn er seine Mutter verliert? Der zweite Fall der Doku-Serie "True Nightmares" ereignet sich an einem herrlichen Sommertag in Fall River, Massachusetts. Hier springt Marie Joseph in einem städtischen Freibad ins Wasser und verschwindet plötzlich auf mysteriöse Weise. Was dann passiert, ist so haarsträubend wie unglaublich. Auch der dritte Fall, in dem es ein Serienkiller auf eine ganz bestimmte Beute abgesehen hat, bietet viel Gänsehaut-Potenzial. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Bongiorno (Herb Baumeister) Paris Bravo (Marie Baumeister) Haile Brown (Swimmer) Katy Dore (Irene Hill) Lorilynn Failor (Crying Woman) Frank Gerrish (Lester Hill) Scott Golden (Frank Worden) Originaltitel: True Nightmares Musik: Jack Gravina, Daniel Rojas