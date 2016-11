TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Zeit für ein Umstyling USA 2015 Merken Um möglichst wenig Geld auszugeben, gehen die Johnstons nie zum Friseur, sondern schneiden sich die Haare selber. Heute ist Amber dran. Sie wünscht sich helleres Haar für den Sommer und bekommt von Trent ein paar blonde Strähnchen verpasst. Leider ist das Ergebnis so verheerend, dass die Mutter von fünf Kindern schließlich doch zum Profi muss. Dann steht der fünfzehnte Geburtstag von Adoptivtochter Anna vor der Tür. Da das Mädchen ursprünglich aus Sibirien kommt, will Amber echt russisches Essen kochen und besorgt die Zutaten für Borschtsch mit Blini-Pfannkuchen. Schade nur, dass Anna Rote Bete gar nicht leiden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons