TLC 20:40 bis 21:10 Dokusoap Couponing Extrem Pam / Broderick USA 2012 Merken Gutscheinfreak Pam aus Ohio führt das siebenköpfige Familienunternehmen mit strenger Hand. Auch wenn ihr Mann Darnell offensichtlich keine Lust mehr auf Pams Schnäppchentouren hat, gibt es für ihn einfach kein Entkommen. Sein jüngster Auftrag: ein Gutscheineinkauf für die Abschlussparty der Tochter. Der 15-jährige Broderick aus Kansas ist zu Hause der Hahn im Korb. Er liebt es, die Ausgaben seiner Mutter und Schwestern mit Gutscheinaktionen in Schach zu halten. Jetzt will er noch mehr Geld sparen, um eine Überdachung für Terrasse und Pool zu finanzieren. Als er aber die Damen noch knapper hält, regt sich Widerstand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing