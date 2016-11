TLC 18:20 bis 19:20 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Seit frühester Kindheit leidet Jackie Lawrence unter Schmetterlingsphobie. Doch wenn die angehende Sonderschullehrerin ihren Beruf ohne Probleme ausüben will, muss sie die Panik überwinden. Katie Kaufman bekommt Schreikrämpfe, sobald sie Spinnen sieht, und Andrew Baker hat furchtbare Angst vor Schaben. Vor allem bei Andrew ist die Phobie schwer nachvollziehbar: Der Zirkusartist züchtet für seine schmerzhaften Nummern selber Schlangen, Skorpione, Tausendfüßler und andere stachelige Insekten, doch sobald er eine Kakerlake sieht, rastet der harte Bursche aus. Wird Dr. Zasios Konfrontationstherapie bei den dreien Erfolg bringen, so dass sie am Ende ein angstfreies Leben führen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia