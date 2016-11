TLC 16:30 bis 17:25 Dokusoap Long Island Medium Weihnachten bei den Caputos USA 2015 Merken Theresas Großvater ist im letzten Jahr verstorben, und so müssen die Caputos das Weihnachtsfest zum ersten Mal ohne ihn feiern, was allen sehr schwer fällt. Umso wichtiger ist es Theresa, dass die Familientradition gepflegt wird. Deshalb soll der Weihnachtsschmuck gebastelt, die Kekse eigenhändig gebacken und auch die Struffoli - Grandpas Spezialität - selbst gemacht werden. Danach hält das Medium eine Gruppensitzung im Veteranenheim von Long Island in Stony Brook ab. Für Theresa ist eine Ehre bei dieser Benefizaktion mitwirken zu dürfen und ihre Gabe den Frauen und Männern zur Verfügung zu stellen, die ihrem Land gedient haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium