TLC 06:40 bis 07:00 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Diamanten so weit das Auge reicht USA 2011 In dieser Episode soll Buddy Valastro den teuersten und wertvollsten Kuchen seiner ganzen Karriere backen: Ein hochkarätiges Meisterwerk, das mit echten Diamanten und Perlen verziert wird! Buddy ist hochmotiviert, hat aber Bedenken, seine Schwestern mit den ganzen Glitzersteinen in der Backstube allein zu lassen. Später spendiert der "Cake Boss" seinem hart arbeitenden Bautrupp ein Barbecue in seinem neuen Betriebsgebäude. Und als die Männer aus dem Haus sind, kann Grace endlich mit ihrem Renovierungsprojekt starten. Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself) Ralph 'Ralphie Boy' Attanasia III (Himself) Mauro Castano (Himself) Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Lisa Valastro (Herself) Mary Valastro (Herself) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore