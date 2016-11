Pro7 MAXX 01:50 bis 03:20 Sport Drone Racing League USA 2016 16:9 HDTV Merken Modern, innovativ und spektakulär: In der US-amerikanischen "Drone Racing League" treten die weltbesten Drohnen-Piloten gegeneinander an. Sie manövrieren ihre ferngesteuerten Fluggeräte durch einen dreidimensionalen, mit Hindernissen gefüllten Parcours. Nun sind die spektakulären US-Rennen der Saison 2016 zum ersten Mal im deutschen TV zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 206 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 161 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 126 Min.