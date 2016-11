Pro7 MAXX 06:05 bis 06:55 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Disaster Strikes USA 2013 2016-11-09 12:05 16:9 HDTV Merken Marty legt sich mit einem Rudel Wölfe an, das es auf dieselbe Beute abgesehen hat wie er. Auch Tom und Will stehen einem mächtigen Gegner gegenüber: Ein schwerer Sturm zieht auf, der die beiden in echte Gefahr bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: D. B. Sweeney Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 6