VOX 10:05 bis 10:55 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Atelier des Todes USA 2004 2016-11-06 13:35 Der egozentrische deutsche Fotograf Gerhardt Heltmann ist ermordet aufgefunden worden. Goren und Eames ermitteln und durchforsten zunächst die Bewerbungen zahlreicher Studenten, die Heltmann Projekte angeboten hatten. Ihr besonderes Augenmerk fällt dabei auf einen gewissen Spencer, der an den Wochenenden als Straßenkünstler junge Frauen porträtiert. Weitere Recherchen ergeben, dass vier der Frauen, die Spencer porträtiert hatte, spurlos verschwunden sind. Verschiedene Hinweise führen Goren und Eames wenig später zu einem Archiv, in dem Heltmann unter falschem Namen Negative eingelagert hatte. Auf diesen Bildern sieht man dieselben vier Frauen, die Spencer porträtiert hatte. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man Ungeheuerliches: Die Frauen waren zum Zeitpunkt der Aufnahme schon tot. Als man auch noch herausfindet, dass Spencer als Kind von seiner Mutter und seinen Schwestern misshandelt worden war, drängt sich ein Verdacht auf: Spencer hat die Frauen getötet, weil sie Ähnlichkeit mit seinen Peinigerinnen hatten. Anschließend hatte er sie von Heltmann fotografieren lassen, um sich für die erlittene Erniedrigung zu rächen. Musste Heltmann sterben, weil er aussteigen wollte? Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Detective Robert Goren) Kathryn Erbe (Detective Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Captain James Deakins) Courtney B. Vance (A.D.A. Ron Carver) Patrick Garner (Douglas Hagman) Glenn Fitzgerald (Spencer Farnell) Caroline Lagerfelt (Hannah Heltman) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Marlane Meyer Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12