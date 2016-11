SWR 02:45 bis 03:10 Krimiserie Der Nachtkurier meldet... 3000 Dollar Finderlohn D 1965 2016-11-06 04:00 SW Merken Dem amerikanischen Wissenschaftler J. Webster, den Wieland vergeblich zu interviewen versucht hatte, kommt bei seiner Abreise eine Tasche mit streng geheimen Plänen abhanden. Webster vermutet einen Diebstahl oder Schlimmeres. Trotzdem bittet er den Nachtkurier, einen Aufruf an einen eventuellen Finder zu veröffentlichen. Aber Wieland wittert einen Spionagefall. Der Verdacht fällt auf einen Taxifahrer. Mit raffinierten Mitteln treibt ihn Wieland in die Enge, bis die Geschichte eine verblüffende Wendung nimmt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gunther Malzacher (Günther Wieland) Walter Bach (Ferdinand Graf) Gerd Potyka (Charly Renzmann) Otto Storr (Erich Smolka) Rosemarie Fendel (Irene Fuchs) Alexis von Hagemeister (Karl von Silbitz) Eva Berthold (Erika Schneider) Originaltitel: Der Nachtkurier meldet ... Regie: Michael Braun Drehbuch: Wilfried Schröder Kamera: Hermann Gruber Musik: Bert Grund

