SWR 00:40 bis 01:05 Krimiserie Graf Yoster gibt sich die Ehre Strahlendes Wasser D, F 1969 2016-11-06 03:35 Vom Polizeipräfekten von Nimes wird Graf Yoster um Hilfe gebeten. Ein Erpresser hat gedroht, das Trinkwasser von Nimes durch "Strontium 90" zu verseuchen, wenn er nicht binnen weniger Tage zehn Millionen Francs erhält. Um diesen nun aus seiner Reserve zu locken, erfindet Yoster einen zweiten Erpresser, so dass der Richtige zu erkennen geben muss, dass er auch wirklich im Besitz von "Strontium 90" ist. Zwar weiß Yoster nun, wer der Erpresser ist, nicht aber, wo sich das gefährliche Strahlenmaterial befindet. Um dies zu erfahren und so eine Katastrophe zu verhindern, wagt Yoster sich in die Höhle des Löwen ... Schauspieler: Lukas Ammann (Graf Yoster) Wolfgang Völz (Johann) Hans-Dieter Asner (Sénateur Malgré) Bum Krüger (Préfet de Police Rossier) Lothar Grützner (Jean) Sylvie Bréal (Gisèle) Originaltitel: Graf Yoster gibt sich die Ehre Regie: Michael Braun Drehbuch: Theo van Alst Kamera: Hermann Gruber, Karl Steinberger Musik: Eugen Thomass