SWR 16:45 bis 17:15 Reportage Lecker aufs Land - eine kulinarische Winterreise Michaela Frick kocht ein festliches Kartoffelmenü D 2015 2016-11-09 08:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Sechs moderne Landfrauen, ein Oldtimerbus und leckere Drei-Gänge-Menüs mit besten Zutaten - das ist das Rezept für "Lecker aufs Land". In dem schmackhaften Special "Eine kulinarische Winterreise" stellen sechs Landfrauen aus den ersten Ausgaben auf ihren Höfen ihre Kochkünste erneut unter Beweis. Jede ist einmal die Gastgeberin und so erwartet die Frauen an jedem Abend auf ihrer Fahrt durch den Südwesten ein anderes köstliches Winter-Dinner. Mit Spezialitäten vom Hof und aus der Region. Eine Frage beschäftigt auf der Reise alle: Wer kocht das beste Landmenü? Zum zweiten Dinner der kulinarischen Winterreise erwartet die Kartoffelbäuerin Michaela Frick die "Lecker aufs Land"-Damen. Die 42-Jährige lebt mit Mann Dieter und ihren beiden Söhnen im Linzgau, einem sanft geschwungenen Hügelland nördlich vom Bodensee. Die Familie ist seit vielen Jahren auf den Anbau von hochwertigen Speisekartoffeln und die Pflanzgutherstellung von Kartoffeln spezialisiert und baute dafür zwei große Kühlhäuser. Auf den großen Feldern rund um den Aussiedlerhof wachsen jede Menge Sorten, die die Familie von Hand verliest. Michaela hat den LKW-Führerschein, und den braucht sie auch, um jede Woche verschiedene Märkte zu beliefern. Die gelernte Gärtnerin ist ein Energiebündel und kann zupacken. Ihr Mann und sie stecken alle Kraft in den Betrieb - sommers wie winters. Die erdigen Knollen sind natürlich auch die Hauptdarsteller im Landfrauen-Menü, mit dem sich Michaela Frick am zweiten Abend ganz nach vorne kochen möchte. Zur herzhaften Wildschwein-Roulade serviert die Landfrau aus dem Linzgau fluffige Kartoffelklöße. In der Vorspeise sorgt Erdapfelkäs auf Kartoffelweckle für den besonderen Kick und der Kartoffelstumpen mit Quittenmus zergeht als köstlicher Menüabschluss auf der Zunge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - eine kulinarische Winterreise