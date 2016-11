tagesschau24 02:45 bis 03:30 Dokumentation Hotel der Spione Das "Neptun" am Ostseestrand D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Das Hotel Neptun in Warnemünde hat die Wende erstaunlich gut überstanden: Aus dem DDR-Devisenhotel und der sozialistischen Bettenburg ist ein 5-Sterne-Wellness-Hotel geworden. Die Geschichte des Hotels ist eng verknüpft mit dem Chef Klaus Wenzel, der das Haus seit 35 Jahren führt - eine einmalige Karriere. Von Anfang an rankten sich Gerüchte um das 'Neptun', für viele ist es heute noch das 'Stasi-Hotel'. Die Autoren Wolfram Bortfeldt und Friederike Pohlmann sahen sich im Hotel um, sprachen mit Mitarbeitern und recherchierten in Archiven. Sie fanden unter anderem weit über 100 Akten von Inoffiziellen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) im Hotel. Überraschendes Ergebnis: Einige dieser IM haben sich bis heute gehalten. Sie hatten der Staatssicherheit ermöglicht, die Gäste - darunter viele Prominente aus dem Westen - rund um das "Neptun" zu bespitzeln. Der Film schildert die Geschichte des "Neptun" und zeigt, wie das MfS ein DDR-Hotel voll unter Kontrolle hatte - eine "Stasi-Bastion" am schönen Ostseestrand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hotel der Spione Regie: Wolfram Bortfeldt/Friederike Pohlmann

