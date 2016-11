tagesschau24 16:30 bis 17:00 Magazin W wie Wissen Verrückte Natur - warum Artenschutz so kompliziert ist Verrückte Natur: warum Artenschutz so kompliziert ist D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Dass der Schlag eines Schmetterlingsflügels am anderen Ende der Welt einen Sturm auslösen kann, ist ein Klischee. Aber es enthält in seinem Kern eine wichtige Wahrheit: Die Zusammenhänge in der Natur sind sehr viel komplexer als sie auf den ersten Blick scheinen. So sind Lachse schuld daran, wenn Hirsche fast aussterben. Und auf fruchtbaren Böden gedeihen tatsächlich weniger Arten als auf eher kargem Grund. "W wie Wissen" geht den merkwürdigen Mechanismen der Natur auf den Grund. Die Themen: - Das Yellowstone-Rätsel - Warum verschwinden die Hirsche im Naturpark? - Vom Winde verweht - Wie fruchtbare und weniger fruchtbare Landstriche entstehen. - Es steht ein Elch auf dem Flur - Wie ein verirrter Elch Forschern auf die Sprünge hilft. - Tierische Wanderlust - Warum das Erstellen von Wildtierkorridoren so kompliziert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: W wie Wissen