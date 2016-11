tagesschau24 08:15 bis 09:00 Magazin zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane Zur Sache will's wissen: Übernahmepoker - Neue Hoffnung oder Sinkflug für den Hahn? / Neue Geschäftsmodelle bei Ryanair - Wohin geht die Reise für den Hahn? / Investorensuche - Wird der Hahn gerupft oder darf er fliegen? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken * Neue Geschäftsmodelle bei Ryanair Wohin geht die Reise für den Hahn? Ryanair will sein Geschäftsfeld vergrößern und künftig Geschäftskunden anlocken. Diese Woche kündigte die irische Fluggesellschaft außerdem an, auch vom Frankfurter Flughafen fliegen zu wollen. Darüber hinaus eröffnet Ryanair in Hamburg und Nürnberg neue Fluglinien. Für die Lufthansa wäre Ryanair eine ernste Konkurrenz. Wie plant Ryanair sich in der Zukunft am Hunsrück-Flughafen Hahn aufzustellen? Und welche Folgen hat das für den Verkaufsprozess des Flughafens Hahn? Bislang wurde der Sommerflugplan 2017 noch nicht bekannt gegeben. Das laufende Verkaufsverfahren für den Hahn könnte der Grund dafür sein. Branchenkenner vermuten, dass Ryanair dieses erst einmal abwarten will. Eine Streichung von Flugrouten ist nicht auszuschließen. * Parteispendenaffäre: CDU immer mehr unter Druck In der Spendenaffäre der rheinland-pfälzischen CDU gerät die Führungsspitze um Parteichefin Julia Klöckner jetzt auch in den eigenen Reihen unter Druck. Die Junge Union (JU) hat eine bessere Kontrolle von künftig eingehenden Parteispenden und eine lückenlose Aufklärung des Spendenskandals um Zahlungen des Ex-Geheimagenten Werner Mauss gefordert. Dies verlangen neun Kreisverbände der Jungen Union in einem Antrag für den Landestag am kommenden Samstag. Die bisherige Oppositionsarbeit könnte angesichts der Spendenaffäre verpuffen, meint der Mainzer JU-Vorsitzende Felix Leidecker, dessen Kreisverband zu den Antragstellern zählt. * Endlich eine Lärmschutzwand: Und plötzlich ist es lauter als vorher! "Was bringt uns eine neue Lärmschutzwand, wenn der Lärm schlimmer ist als vorher", beklagen sich viele Bürger in Wiesoppenheim. Viele Jahre hatten sie für eine Erneuerung der Lärmschutzwand gekämpft, dann war es 2014 endlich soweit. Die Lärmschutzwand auf der A61 wurde in der Höhe aufgestockt. Gleichzeitig wurde der Asphalt erneuert, und nun sei es alles in allem lauter als zuvor, erzählen uns die Wiesoppenheimer. Erst dachten sie, dass sei nur persönliches Empfinden, aber nach einer Umfrage im Ort kamen 120 Rückmeldungen, die alle das gleiche beschreiben: "Früher konnte ich mein Hörgerät herausnehmen und hörte die Autobahn nicht mehr, jetzt höre ich sie immer noch", beschreibt eine Bewohnerin die Situation. Gemeinsam kämpfen sie nun im "Bündnis ruhiges Wiesoppenheim" für eine Nachbesserung. Auch weitere Gemeinden an der A61 beklagen, dass es seit der Erneuerung des Asphalts nach ihrem Empfinden lauter ist als vorher. Doch beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) beruft man sich darauf, auf dem neuesten Stand der Technik, gearbeitet zu haben. Rechnerisch wurde der Lärm demnach gemindert. Aber warum wird er dann von den Bürgern trotzdem als lauter empfunden? Immerhin haben die Wiesoppenheimer erreicht, dass eine Schallimmissionsmessung durchgeführt wurde, doch die Ergebnisse lassen seit Monaten auf sich warten. Wie kann es sein, dass eine Verbesserung auf dem Papier vorliegt, aber in der Praxis offenbar nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roger Lewentz (SPD, Innenminister Rheinland-Pfalz) Originaltitel: Zur Sache Rheinland-Pfalz!