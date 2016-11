Tele 5 02:37 bis 04:04 SciFi-Film Die Brut CDN 1979 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Frank Carveths Frau Nola wird in der Spezialklinik von Dr Hal Raglan behandelt, der sich darauf spezialisiert hat, durch eine neue Methode den unterdrückten Ärger seiner Patienten an ihren Körpern sichtbar zu machen. Als Candy, die Tochter der Carveths, nach einem Besuch bei ihrer Mutter mit blauen Flecken auf ihrem Rücken zurückkehrt, versucht Frank vergeblich Zugang zu Nola zu erhalten. Kurz darauf ermordet eine Gruppe kleinwüchsiger Mutanten Nolas Eltern und die Lehrerin von Candy. Als es Frank dann doch gelingt, zu Nola vorzudringen, muss er eine furchtbare Entdeckung machen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Oliver Reed (Dr. Hal Raglan) Samantha Eggar (Nola Carveth) Art Hindle (Frank Carveth) Henry Beckerman (Barton Kelly) Nuala Fitzgerald (Juliana Kelly) Cindy Hinds (Candice Carveth) Robert Silverman (Jan Hartog) Originaltitel: The Brood Regie: David Cronenberg Drehbuch: David Cronenberg Kamera: Mark Irwin Musik: Howard Shore Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 206 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 161 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 126 Min.