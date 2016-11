Tele 5 22:39 bis 00:26 Horrorfilm Tanz der Teufel 2 USA 1987 2016-11-06 04:04 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Der Student Ash will mit seiner Freundin ein Wochenende in einem abgelegenen Landhaus verbringen. Als er ein Tonband von Professor Knowby findet und abspielt, auf dem dieser Verse aus dem sagenumwobenen Buch des Todes übersetzt, beginnt der Tanz der Teufel. Unheimliche Wesen zwingen Ash, seine Freundin zu töten und bringen ihn fast um den Verstand. Der Spuk endet erst, als Knowbys Tochter mit den richtigen Versen aus dem Buch den Zauber bannt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Campbell (Ash) Sarah Berry (Annie) Dan Hicks (Jake) Kassie Wesley (Bobby Joe) Ted Raimi (Henrietta) Denise Bixler (Linda) Richard Domeier (Ed Getley) Originaltitel: Evil Dead II Regie: Sam Raimi Drehbuch: Sam Raimi, Scott Spiegel Kamera: Peter Deming Musik: Joseph Lo Duca Altersempfehlung: ab 16