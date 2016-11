RTL II 22:40 bis 00:25 Fantasyfilm Beastly USA 2011 2016-11-08 11:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schul-Adonis Kyle (Alex Pettyfer) ist smart, selbstsicher, beliebt. Und ein echtes Scheusal. Durch einen Fluch der schrägen Kendra (Mary-Kate Olsen) wird er schließlich äußerlich so hässlich wie innerlich. Wenn es dem Entstellten nun nicht schnell gelingt, dass sich ein Mädchen in ihn verliebt, wird er immer so bleiben. Aber die süße Außenseiterin Linda (Vanessa Hudgens) ist leider noch in Kyles altes Ich verknallt. - Magische "Die Schöne und das Biest"-Variante mit jungen Stars und warmherziger Botschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Pettyfer (Kyle Kingston) Vanessa Hudgens (Lindy) Justin Bradley (Student) Mary-Kate Olsen (Kendra) Dakota Johnson (Sloan) Erik Knudsen (Trey) Peter Krause (Rob) Originaltitel: Beastly Regie: Daniel Barnz Drehbuch: Daniel Barnz Kamera: Mandy Walker Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12