GRIP - Das Motormagazin Det sucht sportliches Auto / Reportage - Schrottautos aus USA / Hindenberg Speedway / Unlim 500 D 2016

Amerikanische Unfallautos - darunter auch deutsche Fabrikate - werden aus den USA nach Litauen verschifft, dort notdürftig repariert und auf Hochglanz poliert. In Deutschland werden sie dann von Privatpersonen oder dubiosen Händlern als Re-Importe oder US-Autos verkauft - die Schäden werden den Kunden dabei absichtlich verschwiegen! Der Vorteil für die Gauner: Eine sehr große Gewinnspanne! Die Käufer denken, sie machen ein Schnäppchen - in Wirklichkeit sind die Fahrzeuge aufgrund der Unfälle fast nichts mehr wert und zum Teil nicht mal mehr verkehrssicher! Das GRIP-Team hat mit Opfern der Betrüger gesprochen, war mit der Polizei in Litauen bei deren Einsatz gegen die Automafia unterwegs und hat dubiose Autohändler in Deutschland damit konfrontiert. GRIP zeigt, wie diese Betrüger arbeiten und wie man sich davor schützen kann.