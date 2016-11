RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Handel mit kostbaren Antiquitäten hat Hans Jürgen (71) und seiner Familie einige goldene Jahre beschert, doch die guten Zeiten sind längst vorbei. Der Antikhändler muss schweren Herzens sein geliebtes Geschäft aufgeben: Der Laden schreibt seit Jahren rote Zahlen, außerdem ist Hans Jürgen gesundheitlich angeschlagen. Haus und Grundstück sind bereits verkauft und müssen innerhalb weniger Wochen geräumt werden. Ehefrau Brigitte (64) kann es kaum erwarten, im Ruhestand mehr Zeit mit Hans Jürgen zu verbringen. Doch nach vierzig Jahren als selbständiger Geschäftsmann fällt es ihm sehr schwer, seine Lebensaufgabe loszulassen. Verkaufen will er, aber nicht um jeden Preis! Auch für Tochter Martina (44) bricht mit dem Hausverkauf eine Welt zusammen: Hier hat sie die letzten 25 Jahre gewohnt und ihre Zwillingstöchter Kaja und Lea (19) groß gezogen. Keine leichte Aufgabe für RTL II-Trödelprofi Andreas Bierschock, denn Hans Jürgen scheint unbelehrbar. Seine Preisvorstellungen sind viel zu hoch. Reduzieren kommt für ihn nicht in Frage. Andi muss sich einiges einfallen lassen, um diesen Fall zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller