Wolf-Ditmar (65) - genannt "Yogi" würde für seine große Liebe Hannelore (58) einfach alles tun. Vor vier Jahren haben sich die beiden über eine Internetkontaktbörse kennen und lieben gelernt. Hals über Kopf ist "Hanne" damals aus Niedersachsen zu Yogi nach Köln gezogen. Doch seitdem plagt sie Heimweh nach ihrer Familie! Kurzum ersteigert Yogi für seine Angebetete ein altes Fachwerkhaus in Niedersachsen, nicht weit von Hannes Heimatort und ihrem Sohn Marko (33) entfernt. Nur 13.000 Euro muss der gelernte Maurer für die Immobilie zahlen, doch das Schnäppchen hat es in sich: Leitungen, Böden und Wände sind total marode und alles muss erneuert werden. Das Paar hat einen ehrgeizigen Plan. Mit nur 4.000 Euro wollen sie die Bruchbude in ein Traumhaus verwandeln. Dabei setzt Yogi auf die Hilfe von Marko und dessen Freundin Tine (25). Doch die reagieren auf den spontanen Hauskauf der beiden gar nicht begeistert. Nur widerwillig packt der Sprössling mit an und lässt sich kurz darauf gar nicht mehr auf der Baustelle blicken. Bleiben Hanne und Yogi nun allein auf den Sanierungsarbeiten sitzen?