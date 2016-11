RTL II 08:10 bis 09:05 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Augen-Blick USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nach einer Reihe von Diebstählen machen sich Coulson und sein Team daran, die Identität des mysteriösen Diebs zu ermitteln. Sie stellen fest, dass keine Geringere als Coulsons ehemaliger Schützling Akela Amadour dahinter steckt. Coulson ging davon aus, dass Akela tot sei und kann nicht glauben, dass sie in den Fall involviert sein soll. Das Team versucht Akela zu fassen, die offenbar von mysteriösen Hintermännern zu den Diebstählen gezwungen wurde. Ein schwieriges Unterfangen, denn Akela wurde bei einer Operation eine Kamera ins Auge gepflanzt, so dass ihre Erpresser alles sehen können, was Akela sieht. Doch das S.H.I.E.L.D.-Team ist erfolgreich: Sie können die Kamera entfernen und an eine Brille koppeln, die Ward trägt. So erfahren Akelas Erpresser vorerst nichts von ihrer Befreiung. Aber der Drahtzieher hinter der Erpressung muss noch gefunden werden und als sie glauben, den Richtigen erwischt zu haben, wird dieser auf die gleiche Art und Weise ermordet, die Akela mithilfe der S.H.I.E.L.D.-Agenten erspart blieb. Doch wer steckt dann hinter den Diebstählen und der Erpressung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Agent Phil Coulson) Ming-Na Wen (Agent Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Brett Dalton (Agent Grant Ward) Pascale Armand (Akela Amador) Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) Iain De Caestecker (Agent Leo Fitz) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Jeffrey Bell Kamera: Feliks Parnell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12