RTL II 06:25 bis 07:15 Actionserie Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 0-8-4 USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Phil Coulson und seine Agenten reisen nach Peru, um ein "0-8-4" zu bergen. Der Zahlencode steht für "Objekt unbekannter Herkunft". Das Team erkennt schnell, dass das Objekt tatsächlich ein Teil der vergessenen HYDRA-Technologie ist. Coulson trifft eine frühere Verbündete, Camilla Reyes. Von einem plötzlichen Rebellenangriff überrascht, entscheidet Coulson, seine ehemalige Verbündete mit an Bord des Flugzeuges zu nehmen. Doch Camilla führt das Agententeam hinters Licht und kapert das Flugzeug. Sie möchte die Kraft der HYDRA-Waffe für sich selbst nutzen, um die Rebellen von Peru endgültig zu vernichten. Das S.H.I.E.L.D.-Team findet jedoch einen Weg ihr das Handwerk zu legen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Agent Phil Coulson) Ming-Na Wen (Agent Melinda May) Brett Dalton (Agent Grant Ward) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Agent Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Agent Jemma Simmons) Leonor Varela (Camilla Reyes) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Maurissa Tancharoen, Jed Whedon, Jeffrey Bell Kamera: Feliks Parnell Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12