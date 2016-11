Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Der Mörder auf den Gleisen CDN 2011 Stereo HDTV Merken In der Nähe von Bahngleisen wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden - von seiner Freundin fehlt jede Spur. Die Polizistin Patti Lumpkin begibt sich auf die Suche nach dem Mörder, den sie unter einer Gruppe von Menschen vermutet, die illegal auf Güterwaggons mitfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved