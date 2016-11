Super RTL 18:45 bis 19:15 Magazin Woozle Goozle und die Weltentdecker Auto (1) D 2016 2016-11-13 08:25 Stereo HDTV Live TV Merken Woozle ist ganz aufgeregt: So gern möchte er in der Autofabrik mithelfen, ein neues Auto zu entwickeln. Leider war die Polizei von seiner letzten Erfindung, dem Sicherheitsstau 3001, nicht wirklich begeistert, so dass er nun nichts mehr für Autos erfinden darf. Während Woozle vergeblich versucht, sich an das Verbot zu halten, besucht Beni an seiner Stelle die Autofabrik. Dort erfährt er, wie mithilfe von Zeichnungen und Knetmasse die Idee für ein neues Auto entsteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Woozle Goozle und die Weltentdecker Altersempfehlung: ab 6