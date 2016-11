Super RTL 16:40 bis 17:15 Trickserie Ninjago - Morro Folge: 47 Die Stadt über dem Wasser USA, DK, CDN, SIN 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Die Ninja reisen zu einem Dorf, wo sie den Dieb finden, der die Schriftrolle der Airjitzu gestohlen hat. Der eigennützige Ronan ist jedoch nicht bereit, das Schriftstück billig herauszurücken, sodass sich die Ninja auf den Docks einen Job suchen müssen, u In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6