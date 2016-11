Super RTL 14:30 bis 15:50 Trickfilm Asterix - Sieg über Cäsar F 1985 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Im Dorf der unbesiegbaren Gallier geht es dieser Tage sehr ruhig zu, die Dinge nehmen ihren gewohnten Lauf und selbst die Römer scheinen ihre Eroberungsphantasien fürs Erste begraben zu haben. Wäre da nicht die Liebe, denn Obelix hat sich unsterblich in die wunderschöne Falbala verguckt und schmachtet jede Sekunde nach ihr. Doch dann geschieht das Unglaubliche: Die Römer nehmen Falbala gefangen, um sie an Cäsars Geburtstag den Löwen im Circus Maximus zum Fraß vorzuwerfen. Das können Asterix und Obelix natürlich nicht geschehen lassen, und so machen sich die beiden Freunde gemeinsam mit Hund Idefix auf nach nach Rom, um Cäsar eine ganz besonderre Geburtstagsüberraschung zu machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Frank Zander (Asterix) Wolfgang Hess (Obelix) Christian Rode (Julius Cäsar) Arnold Marquis (Miraculix) Walter Reichelt (Majestix) Fred Maire (Gaius Obtus) Originaltitel: Asterix versus Cesar Regie: Paul Brizzi, Gaëtan Brizzi Drehbuch: Pierre Tchernia Kamera: Philippe Lainé Musik: Vladimir Cosma