Super RTL 08:25 bis 08:55 Magazin Woozle Goozle und die Weltentdecker Survival D 2016 Stereo Beni will Woozle überzeugen, dass man im Wald keine Angst haben muss. Er besucht einen Survival-Experten und lernt von ihm Tricks, wie man auch ohne Zelt und Essen in der Wildnis zurechtkommt. Woozle hat währenddessen mithilfe seines Gruselwaldmachers 3001 einen dunklen, dichten Wald wachsen lassen, in dem er sich ohne seinen besten Freund ordentlich gruselt. Originaltitel: Woozle Goozle und die Weltentdecker Altersempfehlung: ab 6