Adam Sandler, Kevin James und Chris Rock sorgen für Lacher am laufenden Band: Als ihr Basketball-Coach aus Highschool-Zeiten stirbt, kommen fünf alte Freunde zum ersten Mal seit über 30 Jahren zusammen, um ihrem ehemaligen Trainer die letzte Ehre zu erweisen. Gemeinsam mit ihren Familien treffen sie sich in einem Haus am See, wo sie vor langer Zeit eine Meisterschaft gefeiert haben. Schnell wird klar, dass Älterwerden nicht unbedingt etwas mit Erwachsenwerden zu tun hat ... In Google-Kalender eintragen