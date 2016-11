RTL NITRO 18:45 bis 19:25 Actionserie Das A-Team Verschollen in Mexico (2) USA 1982 HDTV Live TV Merken Der Journalist Al Massey wird bei seinen Recherchen in Mexiko von dem Banditen Malavida Valdez entführt. Der Grund: Massey war dahintergekommen, dass Valdez im Auftrag des Guerilla-Führers Flores die Bewohner eines Dorfes auf seinen Marihuana-Plantagen ausbeutet. Mit dem Erlös aus diesem Geschäft finanziert Flores seine Guerilla-Truppe. Als Massay von seiner Zeitung fallengelassen wird, beschließt seine Kollegin Amy, sich auf die Suche nach dem 'A-Team', einer legendären Söldnertruppe, zu begeben. Mit ihnen zusammen will sie ihren Kollegen befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John 'Hannibal' Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. 'Howling Mad' Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco 'B.A.' Baracus) Tim Dunigan (Lieutenant Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: Rod Holcomb Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6