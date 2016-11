RTL NITRO 16:10 bis 17:00 Actionserie Knight Rider Michael Knight und die Zuflucht USA 1984 HDTV Live TV Merken Bonnie ist untröstlich. Ihr alter Freund Harley Freeman ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Freeman arbeitete in führender Position in einer Computerfirma, die Steuerungssysteme für Raketen entwickelt. Bei Nachforschungen stößt Michael Knight auf die attraktive Bianca, die einen Treffpunkt für Wissenschaftler eingerichtet hat - das Haus 'Zuflucht'. Als "Dr. Knightwood" verschafft sich Michael dort Zutritt und erlebt eine sehr unangenehme Überraschung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Ann Turkel (Bianca Morgan) Randi Brooks (Tanya) Don Galloway (Harley Freeman) Sandy Kronemeyer (Monica) Originaltitel: Knight Rider Regie: Roy Campanella jr. Drehbuch: Glen A. Larson, Gerald Sanford Kamera: H. John Penner Musik: Don Peake Altersempfehlung: ab 12