RTL NITRO 10:40 bis 11:25 SciFi-Serie Sliders - Das Tor in eine fremde Dimension Die Wasserhexe USA 1996 Live TV Merken Die vier Sliders gelangen in eine Dimension, in der die Erde ein öder Wüstenplanet ist. Wasser ist nicht zu finden und Hinweise auf menschliches Leben sind rar. Nach einiger Zeit finden sie eine Stadt, wo ihnen jedoch das dringend benötigte Wasser verweigert wird, weil sie nichts zum Tauschen anbieten können. Ein Barkeeper rät der Gruppe, die Stadt Aquarius zu suchen, wo Wasser im Überfluss vorhanden sein soll. Indessen lernt Wade über Telepathie die junge Devin kennen, die um Hilfe bittet, da sie von einem Mann namens Jeremy verfolgt wird. Nun versucht Jeremy, Wade zu entführen. Doch ihre Freunde wissen das zu verhindern und fliehen mit einem Truck, den sie gegen ein Amulett von Devin getauscht haben, aus der Stadt. In der endlosen Wüste werden die fünf Flüchtlinge von einer Gruppe von Wüstenpiraten angehalten. Sie befürchten das Schlimmste, doch zu ihrer Verblüffung handelt es sich um Freunde von Devin. Und das ist längst nicht die letzte Überraschung, die diese Dimension für die Sliders bereithält... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry O'Connell (Quinn Mallory) Sabrina Lloyd (Wade Wells) John Rhys-Davies (Maximilian Arturo) Cleavant Derricks (Rembrandt "Crying Man" Brown) Kristofer Lindquist (Jeremy) Gina Philips (Devin) Lester Barrie (Elston Diggs) Originaltitel: Sliders Regie: Jim Johnston Drehbuch: Matt Dearborn, Tracy Tormé Altersempfehlung: ab 12