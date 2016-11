RTL NITRO 08:10 bis 09:00 Serien Rauchende Colts Die Insel in der Wüste, (1) USA 1974 Live TV Merken Festus verfolgt einen Mörder quer durch die Wüste und wird von diesem plötzlich angeschossen. Der wahnsinnige Einsiedler Ben Snow nimmt sich seiner an. Doch dieser kümmert sich nicht aus Nächstenliebe um Festus, sondern hat böse Hintergedanken: Ben hat einen ehemaligen Partner, der am Rande der Wüste wohnt, Rache geschworen, und Festus soll ihn nach seiner Genesung zu ihm bringen... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Arness (Matt Dillon) Milburn Stone (Doc Adams) Ken Curtis (Festus Haggen) Buck Taylor (Newly O'Brian) Strother Martin (Ben Snow) William Watson (Gard Dixon) Regis Cordic (Sheriff Grimes) Originaltitel: Gunsmoke Regie: Gunnar Hellström Drehbuch: Jim Byrnes Kamera: Edward R. Plante Musik: Jerrold Immel