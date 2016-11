RTL NITRO 06:25 bis 07:20 Actionserie CHiPs Rennfahrer und Bankräuber USA 1979 HDTV Live TV Merken In letzter Zeit hat es eine Reihe von Überfällen auf River-Drive-In-Banken gegeben. Jon und Ponch haben die Aufgabe, diese Serie von Bankrauben zu untersuchen. Doch damit nicht genug: Ponch wird auch privat völlig aus dem Konzept gebracht, denn seine Mutter kommt unverhofft zu Besuch. Und das ist nicht immer so einfach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Lew Saunders (Officer Gene Fritz) Brianne Leary (Siny) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Originaltitel: CHiPs Regie: Barry Crane Drehbuch: Lee H. Grant, Rick Rosner, Paul Playdon Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker