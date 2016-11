RTL 22:55 bis 23:40 Magazin Spiegel TV Magazin Türöffnung für 700.- Euro - Die Betrugsmaschen der Schlüsseldienste und wohin die sagenhaften Gewinne fließen / Die Identitären - Rechte Ideologen und ihre Verbindungen zur AfD / Clinton vs Trump - Der schmutzige Wahlkampf in den USA / Abschwung Ost - Löbau kämpft gegen den sozialen Abstieg D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit vielen Jahren setzt "SPIEGEL TV" die Prinzipien des SPIEGEL-Journalismus im Fernsehen um: investigativ, authentisch, hintergründig, aktuell und emotional. Die Sendung steht für spannenden Journalismus, der die gesellschaftliche Realität emotional und nicht inszeniert zeigt. Meist mit mehreren Beiträgen pro Sendung, werden die Themen der Woche aktuell umgesetzt. Dabei ist das Spektrum bewusst breit angelegt: deutsche und internationale Politik, die großen gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte, aber auch alltägliche Probleme, die Menschen betreffen und bewegen. Auch Phänomene aus Wissenschaft, Kultur und Zeitgeschichte werden beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maria Gresz Originaltitel: Spiegel TV Magazin