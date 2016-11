RTL 16:45 bis 17:45 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Daniels Lieblingskuh hat getrockneten Mist am Allerwertesten kleben. Der muss entfernt werden. Wird Lina sich dieser Aufgabe annehmen? In Sachsen bringt Kuhbauer Gerhard seiner Nicole die Wunder der Natur näher. Bei den Brüdern Berthold und Bernd-Udo erfahren die Gastdamen, dass Vergnügen und Arbeit manchmal ganz nah bei einander liegen. Und während in Bayern der muntere Milchbauer Klaus gerade die Hofwoche startet, nähert sie sich bei Torsten schon dem Ende. Gibt es ein Happy End? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauer sucht Frau