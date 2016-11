TNT-Serie 02:35 bis 03:15 Krimiserie Cold Case Veteranen USA 2006 16:9 Merken Ein plötzlicher Kindstod aus den 1980er Jahren stellt sich als Mord heraus. Die erste Spur führt zu den Eltern, die am Todestag mit dem Kind zusammen waren. Bald zeigt sich, dass die Mutter wegen der Mehrbelastung durch Kind und Job überfordert war und der Vater das zweite Kind nicht wollte. Vielleicht kann der ältere Sohn, der sich nur noch vage an den Tag erinnert, zur Aufklärung beitragen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Tim DeKay (Geoff Taylor) Originaltitel: Cold Case Regie: Alex Zakrzewski Drehbuch: Samantha Howard Corbin Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Wie ticken die Amerikaner?

Sonstiges

Das Erste 23:35 bis 04:08

Seit 207 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 162 Min. Inception

Actionfilm

RTL II 00:55 bis 03:10

Seit 127 Min.