TNT-Serie 22:35 bis 23:25 Fantasyserie Salem After the Fall USA 2016 16:9 Merken Im nordamerikanischen Städtchen "Salem" treiben im 17. Jahrhundert Hexen ihr Unwesen. Unerkannt gelingt es Ihnen, die Bewohner der Kolonialstadt gegeneinander auszuspielen und die Hexenjagd zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Michelle L. Clarke (Red Witch Tribe) Jeremy Crutchley (Hathorne) Joe Doyle (Sebastian) Seth Gabel (Cotton Mather) Rebecca Gamble (Refugee) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Nick Copus Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon Musik: Tyler Bates