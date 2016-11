TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 67 Heiße Luft USA 2013 16:9 Merken Aria, Emily und Hanna stoßen bei ihren Ermittlungen zu Detective Wildens Vergangenheit auf interessante Neuigkeiten. Doch bald läuft ihnen die Zeit davon, denn Wilden ist ihnen dicht auf den Fersen und schreckt vor nichts zurück, um die Freundinnen aufzuhalten. Einige Bewohner Rosewoods müssen erfahren, zu welchen Taten Wilden fähig ist, um seine Geheimnisse auch künftig zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Andy Reaser Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12