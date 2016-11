TNT-Serie 10:50 bis 11:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Drama in der Wall Street USA 1989 Merken Jessica hat einen Termin bei dem Vermögensberater Philip Royce. Als dieser zum verabredeten Zeitpunkt nicht auftaucht, wird sie skeptisch. Die Polizei findet Philip schließlich erschlagen in seiner Wohnung. Steckt sein Partner Jerome Ashcroft hinter dem Mord? Philip hatte geplant, die Anteile der Firma zu verkaufen, anstatt Jeromes Tochter zu heiraten. Jessica hilft der Polizei nur zu gerne bei den Ermittlungen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Farley Granger (Jerome Ashcroft) John Calvin (Philip Royce) Edd Byrnes (Sid Hooper) Morgan Brittany (Candice Ashcroft) David Groh (Gordon Tully) Lela Ivey (Norma Pulaski) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12