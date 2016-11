Hessen 01:30 bis 03:00 Dokumentation Marathon Boy GB, IND 2010 Merken Der fünfjährige Budhia Singh aus einem Slum von Neu-Delhi wurde zum Medienstar und zu einem auf dem gesamten indischen Subkontinent gefeierten Volkshelden, als er bei 36 Grad Celsius die Distanz eines Marathonlaufs um mehr als zwanzig Kilometer übertraf. Seine Lebensgeschichte lieferte bis dahin alles andere als den Stoff zum Träumen. Budhia lebte mit seinen Geschwistern und seiner Mutter in einem Elendsviertel der indischen Hauptstadt. Der Vater, ein arbeitsloser Trinker, starb einige Monate, bevor sich die Mutter gezwungen sah, den kleinen Budhia einem Straßenhändler für 800 Rupien - etwa 16 Euro - zu verkaufen. Das Schicksal Budhias, der betteln ging und auf Müllhalden nach Essbarem suchte, schien besiegelt, bis Biranchi Das auftauchte. Das kümmert sich um elternlose Straßenkinder. Durch Zufall entdeckte er das außerordentliche Lauftalent von Budhia: Eines Tages befahl er dem Jungen, zur Strafe einige Runden um den Hof zu laufen. Dann ging er weg und vergaß seine Anordnung. Als er nach fünf Stunden zurückkam, drehte Budhia immer noch seine Runden, ohne das geringste Zeichen von Müdigkeit. Biranchi erkannte die Chance, durch Budhias einmaliges Talent zu Geld und Berühmtheit zu kommen. Die Dokumentation sucht eine Erklärung für Budhias fast unmenschlich anmutende Leistung und konfrontiert ihn und seinen Trainer mit Wissenschaftlern und Ärzten, die Budhias Körper, seine Anatomie und die Konsequenzen der Dauerläufe auf Wachstum und physiologische Entwicklung untersuchen. Dabei bleibt die Frage, ob es selbst angesichts des Ausnahmetalents Budhias verantwortbar ist, den Fünfjährigen zu Leistungen zu animieren, die selbst erwachsene und trainierte Marathonläufer an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marathon Boy Regie: Gemma Atwal

